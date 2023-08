Calenda umiliato da Italia Viva: "Non sa nemmeno il nome del gruppo"

10 agosto 2023 a

a

a

"A differenza di quanto affermato da Carlo Calenda ad Agorà il gruppo non ha il nome di Carlo Calenda. Il gruppo di cui Calenda fa parte assieme ad altri nove senatori si chiama Azione-ItaliaViva-Renew Europe": questa la stoccata lanciata dal partito di Matteo Renzi dopo che il leader di Azione ha affermato in tv su Rai 3: "Io non posso andare via da un gruppo che si chiama anche Calenda. Possono andare via loro. Lo facessero quando gli pare".

Parlando dei rapporti sempre più tesi con i renziani, poi, Calenda, sempre ad Agorà ha dichiarato: "Ormai siamo due partiti separati, abbiamo scelte separate, non ho alcuna voglia di discutere con Italia Viva: faranno la loro strada e poi alle elezioni europee si misureranno con il consenso come faremo noi". Alla domanda sui tempi per la separazione dei gruppi parlamentari, ecco la frase che ha scatenato la reazione di Italia Viva: "Non posso andarmene da un gruppo che ha il mio nome nel logo. Devono decidere loro quando andarsene".

Infine un riferimento anche al capitolo del salario minimo, molto caro a Calenda: "Ho fatto una fatica terrificante per mettere insieme opposizione e governo a un tavolo: l'opposizione non ha i numeri per approvare il salario minimo e deve discutere con la maggioranza la proposta del salario minimo, ma se incominciamo ognuno a rinchiudersi nelle proprie trincee e a mettere bandierine si esce con un nulla di fatto".