Matteo Salvini stravolge la Rai: "Il nostro obiettivo", ecco la promessa

Matteo Salvini prosegue la propria battaglia contro il canone Rai. "L'obiettivo rimane, nei prossimi mesi e prossimi anni - assicura il leader della Lega - è di pesare sempre meno sulle tasche dei cittadini". Tradotto: diminuire o eliminare del tutto il canone. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione di una diretta social, si è anche soffermato sulle pensioni: "Abbiamo davanti più di quattro anni" di legislatura, ma "l'obiettivo della Lega è relativo a quota 41, all'azzeramento della legge Fornero" e poter arrivare "veramente alla pace fiscale come un'operazione di giustizia sociale".

Intanto il vicepremier pensa al Ponte sullo Stretto. Quello da lui definito "un diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per milioni di siciliani che devono andare a farsi curare, devono studiare, devono lavorare senza aspettare i traghetti per ore".

Per il leghista lo scopo del governo "è dare finalmente una risposta dopo 50 anni di chiacchiere: il ponte sullo Stretto creerà lavoro e ricchezza, ripulirà il mare e l'aria. Nonostante i 'noisti' di professione, i gufi e i menagramo che dicono no a tutto, noi andiamo avanti dritti perché sarà per l'Italia un'immagine di efficienza che il mondo ci invidierà. Nella prossima legge di bilancio ci saranno già i primi stanziamenti".