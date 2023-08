In Onda, Conte in imbarazzo: "Neanche una foto?", com'è ridotta l'opposizione

11 agosto 2023 a

Reduce dall’incontro a Palazzo Chigi sul salario minimo, Giuseppe Conte si è fiondato negli studi di La7 per partecipare a In Onda, la trasmissione condotta da Marianna Aprile e Luca Telese. Ovviamente il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato il governo, accusandolo di aver convocato questo vertice soltanto per mandare la palla in tribuna.

Conte è però andato un po’ in difficoltà quando Marianna Aprile gli ha fatto notare che forse le opposizioni non sono così unite come vorrebbero far pensare in questa circostanza. “Voi siete arrivati uniti - ha dichiarato la conduttrice - quindi l’opposizione quando vuole riesce a trovare un punto in comune. Però non c’è stata neanche una foto opportunity, a quei dispositivi siete tutti abituati ma non li avete utilizzati. “Sa perché? A me interessa l’obiettivo di tutelare 3 milioni e 600mila lavoratori, non di farmi una foto”, ha risposto Conte.

“Però se io fossi uno di quei lavoratori - ha replicato la Aprile - vedrei la foto e direi: ‘Si sono messi tutti insieme per difendermi’. Sono un gesto politico anche le foto, non devo dirglielo io, lei ha fatto il presidente del Consiglio”. “Se per voi un gesto politico è una foto, la prossima volta ce la faremo”, ha tagliato corto Conte.