Giorgia Meloni, lo sfogo dopo il vertice: "Solo un po' di riposo"

La palla ora passa al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Sarà l'organismo indipendente a valutare la proposta delle opposizioni sul salario minimo e la volontà del governo di trovare soluzioni alternative, più efficaci. Questo il riassunto dell'incontro avvenuto venerdì 11 agosto tra Giorgia Meloni e la minoranza. Un faccia a faccia che ha portato il premier a fare ritorno a Palazzo Chigi mentre era in vacanza a Ceglie Messapica, in Puglia, e poi di nuovo tornare a Sud per dedicarsi alla famiglia. Dalla quiete di una masseria con le volte a botte e i muri in pietra immersa nelle campagne fra l’Adriatico e lo Jonio - sottolinea La Repubblica -, al vociare di un vertice di Palazzo sovraffollato.

E così Meloni si è imbarcata su un volo di linea, al gate con i vacanzieri in viaggio per il Ferragosto. Brindisi-Roma e ritorno, partenza alle dieci e di nuovo a bordo alle 21,30. All’andata sceglie Ita, al ritorno si imbarca su un Ryanair. Qualche giorno di relax prima in molti profetizzano già come autunno caldo: dall’inflazione, agli esami parlamentari fino alla sfida delle Europee.

"Deve ricaricare le pile", dice chi le sta vicino. E ancora: "Li ho ascoltati, adesso stacco. Gradirei solo un po’ di riposo". E cosa c'è di meglio di una reunion in famiglia, là dove era già stata un anno fa: una piccola masseria a dieci chilometri da Ceglie con sei suite con piscina e zona solarium, pranzi e cene con prodotti locali. La struttura è interamente riservata al gruppo Meloni: con la premier, il compagno Andrea Giambruno e la piccola Ginevra ci sono la sorella Arianna Meloni con il marito, il ministro Francesco Lollobrigida, la responsabile della segreteria Patrizia Scurti con tanto anche lei di famiglia.