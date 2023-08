Giorgia Meloni in vacanza? Tam-tam impazzito: "Chi sta per arrivare nella masseria"

Andrea Valle 13 agosto 2023 a

a

a

Qualche giorno di pausa. Anche Giorgia Meloni, come milioni di italiani, si prende un po’ di ferie. Ha scelto una masseria a Ceglie Messapica (Brindisi), in Puglia, dopo il rush finale a Palazzo Chigi con le opposizioni per fare il punto sul salario minimo, appuntamento che si è svolto a Palazzo Chigi alcuni giorni dopo il “rompete le righe” dell’ultimo Consiglio dei ministri.

Il tempo per tirare il fiato c’è, dal momento che il parlamento - com’è sempre accaduto - per buona parte di agosto va in vacanza. La sessione di bilancio, che scatta in autunno, è ancora lontana. E a parte il dossier sul Pnrr,che agita ancora le forze di maggioranza e di opposizione, e quello per introdurre il salario minimo - dicevamo - con la raccolta firme a tappeto nelle 400 e passa feste dell’Unità estive - raccoglierà firme con una sua iniziativa anche il leader grillino Giuseppe Conte - tutte le altre battaglie politiche sono destinate a fermarsi, almeno per il periodo ferragostano. Nella prima estate senza Silvio Berlusconi e senza più la Costa Smeralda, ad attirare i politici di centrodestra e centrosinistra è soprattuto il Sud. Gettonatissima la Puglia, tra Salento e la vicina Valle d’Itria. Ed è qui che è approdata la premier per la sua vacanza in famiglia.

"Possibile un blitz". Meloni, vacanze in masseria? Gira una voce clamorosa

Proverà a rilassarsi assieme al compagno, Andrea Giambruno, e alla figlioletta Ginevra. A loro potrebbero unirsi la sorella Arianna e il cognato, il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Da Palazzo Chigi fanno sapere che passata la settimana di Ferragosto la presidente del Consiglio sarà di nuovo operativa. La premier deve anche preparare una serie di incontri internazionali che entreranno nel vivo nelle prossime settimane.

Ferie pugliesi però al momento, che sono un po’ un ritorno a casa anche per la capogruppo di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli. L’esponente azzurra sarà a Margherita di Savoia, località di mare a un’ora da Foggia da cui viene la sua famiglia. Il capogruppo dei senatori dem, Francesco Boccia, prima passerà qualche giorno in Sardegna e poi tornerà anche lui in Puglia, a casa, dove trascorrerà le vacanze con la famiglia. Sempre dalla Puglia partiranno le vacanze del presidente dei deputati del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri, che inizierà le ferie da qui per poi passare in Calabria dove ha in programma escursioni con la canoa. E ancora la Puglia è la scelta per le vacanze del ministro degli Affari europei, pugliese doc, Raffaele Fitto, che della Puglia è stato governatore dal 2000 al 2005.