Piero Fassino e lo stipendio d'oro? Dove l'hanno beccato in vacanza

Dopo lo show alla Camera che gli ha fatto guadagnare le spernacchiate di mezza Italia, Piero Fassino si gode le meritate vacanze lontano dal Parlamento. Non chiamatele "vacanze d'oro", per carità, perché l'ex segretario dei Democratici di sinistra (quello del mitologico "abbiamo una banca" e delle profezie politiche drammaticamente smentite dalla realtà) si arrabbia, proprio come si è arrabbiato a Montecitorio sugli stipendi d'oro.

"Spiaggiato alla Giannella", lo etichetta così Dagospia pubblicandone la foto in tenuta informale ma non proprio balneare. Via giacca e cravatta d'ordinanza nei Palazzi romani, certo, ma niente costume, per carità. Fassino, oggi decano dei deputati del Pd, "non espone al sole neanche la tibia - ironizza il sito di gossip politico fondato e diretto da Roberto D'Agostino -, è imbacuccato in una mise che sembra un pigiamino".

Lo scatto sembra impietoso, ma l'apparenza non inganni: Fassino, decisamente rabbuiato in volto, indossa sì una maglietta e un paio di jeans dal tono dimesso, al riparo sotto l'ombrellone, con sullo sfondo le sedie-sdraio accatastate le une sulle altre. Eppure siamo in una delle località più suggestive dell'Argentario.



"Dopo Prodi in versione runner a Capalbio Scalo - conclude velenoso Dago - un altro esponente del centrosinistra che fu sceglie l'Argentario per ristorare le sue ossute membra".