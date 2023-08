Austria, effusioni spinte in spiaggia: un caso politico (italiano), chi è lei

20 agosto 2023 a

Basta un bacio per scatenare la politica austriaca: è quello, sensuale in riva al mare e molto glamour, tra Alessia Ambrosi e Georg Dornauer. Forse, però, più che per l'erotismo implicito dello scatto, pubblicato su Instagram dalla Ambrosi, c'entra la politica: lei è italiana, deputata di Fratelli d'Italia. Lui, invece, è il leader del Spo, il partito socialdemocratico austriaco, di fatto il corrispettivo locale del Pd. In Italia alle coppie politicamente "miste" siamo abituati e nessuno si sogna di imbastire una polemica politica sul tema, basta chiedere a Nunzia De Girolamo (ex Pdl) e Francesco Boccia, big del Pd. A Vienna e dintorni, evidentemente, le cose vanno diversamente.

Le effusioni estive di Alessia e Georg si sono trasformate velocemente in una slavina. Il vicegovernatore del Tirolo Dornauer, che si è detto colto di sorpresa dalla pubblicazione delle foto, ha invitato tutti a non definire neo-fascista la fidanzata (anche a questo, purtroppo, in Italia siamo abituati) e ha messo in chiaro in una intervista al Tiroler Tageszeitung: "Queste sono foto delle nostre vacanze: la politica è politica e il privato è privato". Dovrebbe essere l'Abc della politica, specialmente per chi spesso dà lezioni agli onorevoli e ai governanti italiani. Non è così.





La Ambrosi, che fa coppia fissa con il politico austriaco dal 2019, non nasconde la sua rabbia: "Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo. Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, simpatia e sostegno; prendo anche ovviamente atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari (perché no?) esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo". "Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato — continua la deputata meloniana — ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia, ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male, se proprio del male si vuol trovare in questa immagine, è come sempre solo negli occhi di chi lo vede".