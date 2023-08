Nunzia De Girolamo a valanga: "Il bacio hot della Ambrosi? Io e Boccia..."

21 agosto 2023 a

a

a

Ieri c'erano Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia. Oggi lo "scandalo" è quello di Alessandra Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia, e Georg Dornauer, big del centrosinistra austriaco. I due fanno coppia fissa dal 2019 e le foto pubblicate su Instagram dalla meloniana, con i loro baci appassionati in spiaggia, hanno fatto molto rumore a Vienna e dintorni. Più che alle effusioni, il problema è la natura "mista" della coppia, dal punto di vista politico ovviamente.

Nunzia De Girolamo? "Altre molto peggio ma...": sospetto pesantissimo

Intervistata dal Corriere della Sera, dice la sua proprio la De Girolamo, ex Pdl, sposata al senatore del Pd: "Quando ho visto la foto del bacio tra Ambrosi e Dornauer ho solo pensato: lei è davvero bella". "Il mio amore bipartisan — riflette l'ex ministra, oggi presentatrice di Estate in diretta su Rai 1 — va inserito in anni in cui era più difficile viverlo: non esisteva il dialogo tra le parti, i governi misti... C’erano i berlusconiani e gli antiberlusconiani. Era più complicato". Si sono sposati nel 2011 ma, spiega, "per anni abbiamo tenuto tutto per noi. Non sapevamo che reazioni avrebbero avuto gli elettori".

Nunzia De Girolamo sviene, "la colpa è mia". Cos'è successo prima del malore

In realtà, rivela, gli elettori hanno preso la loro storia con molta leggerezza, com'è giusto che sia. E le diverse estrazioni di marito e moglie aiutano il rapporto: "Io e mio marito abbiamo imparato a comprendere le ragioni dell’altro, a vedere le differenze come motivo di arricchimento, di dialogo". In ogni caso, sottolinea la De Girolamo "gli amori tra destra e sinistra ci sono sempre stati: prima erano nascosti. Ben venga l’onestà".

"Ha la fidanzata di FdI": uno scandalo per la sinistra, scoppia la bufera | Guarda

E a chi polemizza con la Ambrosi per il "costume hot" o con la premier finlandese Sanna Marin che si mostra in tacchi e minigonna Nunzia risponde secca: "Questa è l’ipocrisia: siamo una società maschilista, che giudica una donna esposta pubblicamente per il suo corpo. È successo a Boschi, Morani, Ravetto, Moretti... certe considerazioni si scatenano sempre sulle figure femminili. Questo è il vero scandalo".