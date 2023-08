Matteo Salvini "in estasi": lo sfregio del Fatto, cosa pubblicano in prima pagina

23 agosto 2023 a

"In estasi per aver provato lo sbomballo di mettersi un pensiero in testa": la vignetta di Mannelli pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano è dedicata a Matteo Salvini, che viene ritratto con un basco amaranto in testa. Il riferimento è alla recente presa di posizione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sul caso del generale Roberto Vannacci, finito nella bufera per alcune dichiarazioni contenute nel suo libro, "Mondo al contrario".

Il vicepremier, nonché leader della Lega, non solo ha pubblicato la vignetta sul suo profilo Instagram, ma ha anche risposto in modo ironico all'attacco: "Quelli del Fatto mi vogliono bene. E io ne voglio a loro. Viva la Libertà, valore che evidentemente qualcuno non apprezza". Anche in riferimento al caso Vannacci, infatti, Salvini ha difeso il diritto del generale di esprimere le sue opinioni: "Vannacci deve essere giudicato per quello che fa in servizio. Se poi scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di stato o il suo lavoro penso che ha tutto il dovere e diritto di farlo", ha detto il ministro nei giorni scorsi.

Salvini, che avrebbe anche chiamato Vannacci, ha poi aggiunto: "Il generale è stato additato come un pericolo. Io mi comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto leggere“, perché “è facile estrapolare qualche frase, lo leggerò tutto. La condanna al rogo come Giordano Bruno non mi sembra ragionevole".

Qui la vignetta di Mannelli su Salvini