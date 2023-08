Elly Schlein, mini tour in Svizzera: chi vuole "corteggiare"

23 agosto 2023 a

Mini-tour in Svizzera per Elly Schlein: pare che la segretaria del Pd farà diverse tappe, da Bienne a Basilea, tutto in un giorno. Per lei si tratta di un ritorno a casa, visto che è nata a Lugano. L'obiettivo del tour? Corteggiare - come scrive Repubblica - una fetta importante di elettorato per le Europee: in Svizzera infatti abitano 350mila italiani con la doppia nazionalità. Una mossa politica, insomma.

L'arrivo a Zurigo è previsto sabato mattina. Da lì si sposterà poi verso Bienne/Biel, dove si tiene il congresso nazionale del Partito socialista svizzero. “I compagni del partito socialista svizzero ci hanno dato una grande mano alle ultime elezioni Politiche - ha raccontato Toni Ricciardi, deputato del Pd eletto nella circoscrizione Estero -. In Svizzera risiedono circa 700mila italiani e in 350mila possono votare, avendo il doppio passaporto. Come me, come Elly. Siamo anche svizzeri”. Pare, tra l'altro, che per le Europee il Pd punti addirittura a superare FdI.

La seconda tappa, invece, sarà a Basilea, dove la segretaria dovrebbe partecipare al “Festival Sconfinamenti”, la rassegna dei libri italiani, dove presenterà il suo libro, “La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme”. Infine il ritorno a Lugano, dove trascorrerà un weekend in famiglia. Al rientro in Italia l'aspetterà poi la festa nazionale dell’Unità, che quest’anno si terrà a Ravenna.