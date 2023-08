Elly Schlein alla frutta, veleno su Lollobrigida: smentita in tempo record

24 agosto 2023 a

La sinistra è davvero alla frutta. Basta una frase del ministro Francesco Lollobrigida per scatenare l'odio dem sul titolare del dicastero dell'Agricoltura. Lollobrigida intervenendo al Meeting di Rimini ha affermato: "In Paesi come gli Stati Uniti c’è una divaricazione sociale, tra chi ha più soldi e mangia meglio, e chi ne ha meno e compra cibo di scarsa qualità, anche a causa di elementi condizionati come il Nutriscore. Quindi, dell’America apprezziamo tante cose, ma non possono insegnarci certo a mangiare. Il sovrappeso negli Usa al 77% rispetto al 36% della media europea e il problema è concentrato in fasce più basse – sottolinea il ministro –. In Italia abbiamo invece un'educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità".

La Schlein è subito andata all'attacco: "Sentiamo dire un ministro che i poveri mangiano meglio dei ricchi. Mi domando se hanno mai conosciuto la povertà. Il governo Meloni cerca di passare la storia per essere il governo che rende i poveri più poveri con un sms. Non è un caso, è un disegno. La povertà è frutto di politiche sbagliate che vanno invertite. La destra punta a nascondere la povertà".

Ma a zittire la segretaria dem ci pensa Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura alla Camera: "Ogni frase può essere interpretata in maniera strumentale. Invece il ministro Lollobrigida ha detto una grande verità: chi ha un reddito basso, e questo accade soprattutto in provincia, si affida al contadino o al mercato che, a chilometro zero, vende prodotti a basso prezzo e di alta qualità. È bizzarro leggere commenti dell’opposizione che hanno interpretato le parole del ministro come un elogio della povertà. Invece è sempre più frequente affidarsi direttamente ai produttori invece che alla grande distribuzione, basterebbe andare in giro per mercati o guardare quanti orti ci sono in piccoli giardini e finanche sui balconi, invece di stare chiusi nelle stanze del potere come fanno i radical chic della sinistra".