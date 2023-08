Lollobrigida, La Russa: "Invito Schlein a mangiare pasta alla norma"

25 agosto 2023 a

"Anche stavolta, pure sul ministro Lollobrigida, molti capiscono Toma per Roma": Ignazio La Russa interviene sul caso Lollobrigida, il ministro dell’Agricoltura finito nella bufera per aver detto al Meeting di Rimini che "da noi i poveri mangiano meglio dei ricchi" e che gli Usa non possono insegnare nulla all'Italia sul cibo perché rimpinzano le classi meno agiate di cibo spazzatura.

"Lui confronta le diverse abitudini alimentari degli americani rispetto alle nostre e loro 'capiscono' invece che stia parlando di reddito di cittadinanza - ha scritto il presidente del Senato in un post su Facebook, alludendo alle polemiche sollevate dalla sinistra -. Lollobrigida censura i Paesi dove 'la scelta alimentare è legata al censo' e loro 'capiscono' il contrario". Il riferimento, in particolare, è soprattutto alla segretaria dem Elly Schlein, che aveva parlato di “governo che vive su un altro pianeta”.

"Senza contare che anche a seguire i loro errati contorcimenti è comunque vero che un piatto povero come la pasta alla norma (pomodoro, melanzane e ricotta salata) è per me più buono e salutare di qualsiasi pietanza costosa", ha spiegato ancora La Russa. Che alla fine ha fatto un invito: "Se vogliono potrei invitare a pranzo Schlein e compagni per fare verificare di persona".