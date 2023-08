Bruno Vespa, il retroscena choc su Vannacci: "Dopo il viaggio in Russia..."

27 agosto 2023 a

Bruno Vespa sul caso Vannacci ha le idee chiare. Il conduttore di Porta a Porta di fatto spiega quali sono i motivi che potrebbero celarsi dietro la ribellione del generale che tanto sta facendo discutere e che tanto sta agitando l'esercito e i corridoi del ministero della Difesa. Su ilGiorno Vespa fa un'analisi lucida: "Non viene congelato all’Istituto geografico militare senza una ragione precisa. E la ragione sta nelle posizioni estremamente favorevoli a Putin maturate nel periodo in cui è stato addetto militare a Mosca dal febbraio 2021", rivela il giornalista secondo cui sono state queste posizioni "a bruciare la brillantissima carriera di Vannacci".

In effetti la carriera di Vannacci ha subito una brusca battuta d'arresto proprio dopo il suo incarico a Mosca con una collocazione successiva proprio all'Istituto geografico. Ma Vespa svela un altro retroscena che riguarda proprio il generale Vannacci: "Già prima dell’uscita del libro, Vannacci puntava a una candidatura alle elezioni europee. Gli sarebbe piaciuto presentarsi con Fratelli d’Italia". Adesso, però, dopo il libro della discordia, secondo Vespa le possibilità di una candidatura con un partito si sono ridotte a zero. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane in vista del voto per le Europee del 2024.