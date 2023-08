Stupro di Caivano, Meloni: "Non una semplice visita", l'annuncio in Cdm

28 agosto 2023 a

a

a

Giorgia Meloni andrà a Caivano, nel quartiere Parco Verde, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale ai danni di due cugine di 10 e 12 anni da parte di un gruppo di adolescenti. Nei giorni scorsi, don Maurizio Patriciello, che da tempo combatte contro il degrado della zona, aveva invitato la premier dicendo che "non bisogna lasciare soli i bambini di questo quartiere".

Ora la premier avrebbe deciso di accettare questo invito. A quanto apprende l'Adnkronos, intervenendo in Consiglio dei ministri sulla drammatica vicenda dello stupro delle due giovani vittime, la Meloni avrebbe detto: "L'obiettivo del governo è bonificare l'area: per la criminalità non esistono zone franche. Intendo accogliere l'invito di don Maurizio Patriciello a recarmi sul posto, la mia non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione".

La presidente del Consiglio, poi, avrebbe anche fissato delle priorità: "Il centro sportivo deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile". Proprio a proposito di questo centro, don Patriciello aveva detto: "Oggi nessuno vuole parlare, per paura. Quando costruirono il Parco Verde fu realizzato anche il centro sportivo che doveva essere utilizzato proprio dai piccoli di questa zona. Che fine ha fatto? Un mese fa un ragazzo è morto dentro per overdose, è abbandonato, è diventato una pattumiera".