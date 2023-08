Giorgia Meloni, la vignetta del Fatto: pure la figlia Ginevra nel mirino

29 agosto 2023 a

a

a

Pur di attaccare Giorgia Meloni, Il Fatto quotidiano tira in ballo anche la figlia Ginevra. In prima pagina, infatti, Marco Travaglio ha pubblicato una vignetta di Natangelo con il titolo "Finite le vacanze in casa Meloni". Quindi nella illustrazione si rappresenta la piccola Ginevra (che sembra la premier in miniatura) nel suo letto con la copertina rosa e la mamma Giorgia Meloni che urla: "Ginevra! Fuori dal letto e basta capricci". "No, mamma", ribatte la bimba. "E invece tu ora ti alzi, ti vesti, prendi il tuo zainetto e vai a dirigere il partito come tua mamma, tuo zio, tua zia, tuo", prosegue la presidente del Consiglio. "No no e no! Io voglia andare a scuola!", la interrompe Ginevra. E la mamma la riprende un'ultima volta: "Ginevra!".



Qui la vignetta di Natangelo pubblicata su Il Fatto quotidiano

"E ora parliamo di Fratoianni e di sua moglie?". Storace a valanga: cosa nascondono a sinistra

Ovviamente la vignetta si riferisce al nuovo ruolo di Arianna Meloni, sorella della premier all'interno di Fratelli d'Italia, da poco ufficialmente responsabile Adesioni e segreteria politica del partito. Una nomina che ha scatenato i giornali dell'opposizione ma che come ha spiegato Italo Bocchino ospite a In onda, non ha nulla di scandaloso: "Meraviglia tutta questa attenzione. Arianna è impegnata in politica da quando aveva 17 anni. Quindi non è un caso di nepotismo. Stiamo parlando del partito non della nomina in un ruolo pubblico. A tutti è consentito fare politica ma a lei no, perché è la sorella di Giorgia Meloni. È incomprensibile. A sinistra è democrazia, a destra è nepotismo. Non capisco per quale ragione vogliate toglierle i diritti politici".