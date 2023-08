Meloni, provocazione a Roma: "Se eviti di ubriacarti...", murales choc

30 agosto 2023 a

Nuova provocazione a Roma nei confronti di Giorgia Meloni. Dopo la polemica che ha travolto il compagno Andrea Giambruno, il premier viene ritratto come una suora. È accaduto in un murales apparso questa mattina al Rione Monti, nella Capitale. L'autore è Harry Greb, lo street artist che raffigura il presidente del Consiglio vestita da suora mentre davanti a lei un uomo che regge un drink le offre una pillola (verosimilmente della droga sintetica). Sul poster appare la scritta "Open your minds, se eviti di ubriacarti…". L'artista ha pubblicato la sua opera anche sui social.

Il riferimento è alle parole del conduttore di Diario del Giorno su Rete 4. Durante una delle puntate sullo stupro a Palermo, il giornalista ha detto: "Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi".

Frasi che hanno scatenato il putiferio, tanto che Giambruno ha dovuto spiegare: "Mi sono permesso di dire ai giovani, ragazzi e ragazze, senza distinzioni di genere di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi di fare attenzione perché purtroppo il malintenzionato lo trovi", per poi specificare che la Meloni "non si è mai permessa di dirmi cosa dire". Ma a quanto pare in tanti non hanno capito le intenzioni del conduttore.