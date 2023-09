Open Arms, la sfida finale del Pd alla Meloni: "Quando si sale a bordo..."

01 settembre 2023 a

a

a

La sinistra non si smentisce mai. Sono tornate a Marina di Carrara le assessore alla protezione civile e al sociale, Monia Monni e Serena Spinelli. Lo hanno fatto per incontrare il comandante e l’equipaggio della nave della ong Open Arms, ferma nel porto apuano per decisione del governo italiano. A loro hanno rinnovato la solidarietà e la gratitudine della Regione Toscana e ribadito che tenere le ong lontane dal mare significa una minore possibilità di salvare vite umane, quelle di uomini, donne, bambini e bambine alla ricerca di un futuro migliore.

«È davvero incredibilmente stridente - sottolineano Monni e Spinelli - il contrasto tra la realtà di uno spazio organizzato per salvare vite e assistere persone e l’assurdità politica di un fermo amministrativo deciso per punire chi agisce mosso da spirito di solidarietà e umanità. È questa la prima sensazione che si ha salendo a bordo della Open Arms».

"Fermata la nave di Casarini". E lui dichiara guerra alla Meloni

Poco importa alle due piddine se quelle navi sono ferme perché, come ammesso ufficialmente da quei capitani, sono state violate leggi dello Stato. Ma si sa per il Pd è sempre così: le leggi valgono fintanto che sono loro al governo. Quando sono all’opposizione, invece...