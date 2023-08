Giambruno, il Nyt gli dà ragione: "Ubriacarsi porta a rischi gravi", Pd a pezzi

31 agosto 2023 a

Anche The New York Times dà ragione ad Andrea Giambruno. E da almeno dieci anni.Si sa, in America i fenomeni avvengono con annidi anticipo ed ecco che si scopre che, nel 2013, sulle colonne del prestigioso quotidiano infuriava un dibattito simile a quello che anima oggi i giornali italiani.



E sull’argomento intervenivano anche donne come Koren Zailckas, autrice di libri che trattano proprio di problemi di alcolismo, la quale spiegava che «l’alcol è la prima droga dello stupro. E questo non è denigrare le vittime o contro le donne. E semplicemente un fatto. La gran maggioranza degli stupri nei campus avvengono quando lo stupratore, la vittima o entrambi sono ubriachi».

Evidentemente il tema dell’umiliazione delle vittime era sentito anche allora se pure Anne M. Coughlin, docente universitaria di diritto affermava che «ho sempre voluto spiegare alle giovani donne che ubriacarsi porta a un rischio grave di essere stuprate, ma sarei stata incompresa. Molti infatti avrebbero detto che denigravo le vittime di stupro». Appunto.