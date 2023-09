Forza Italia, un terremoto nel M5s: chi passa con gli azzurri

01 settembre 2023 a

Nuovi ingressi in Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi e oggi guidato da Antonio Tajani accoglie Roberta Della Casa e Marco Colarossi, entrambi eletti col Movimento 5 Stelle. "Assieme al segretario nazionale, Tajani e a tutti i dirigenti azzurri della Regione Lazio, a partire dal coordinatore regionale Fazzone, abbiamo dato il benvenuto a Roberta Della Casa e Marco Colarossi che da oggi rafforzeranno il gruppo in Regione guidato dall'amico Simeoni, con Capolei e Mitrano, al fianco dei nostri Assessori Regimenti e Schiboni". A darne la notizia Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale del movimento azzurro, a margine della conferenza stampa per la presentazione dei nuovi consiglieri regionali.

D'altronde, prosegue, "Tajani ha lanciato un appello forte a tutti coloro che vogliono sostenere un movimento 'centro di gravità permanente' della politica italiana: europeista, atlantista, garantista, impegnata per la riduzione della pressione fiscale, per una riforma generale delle istituzioni, per una sburocratizzazione della nostra pubblica amministrazione, per la realizzazione delle grandi opere, per creare condizioni di crescita e sviluppo".

E ancota: "Le porte del nostro progetto sono aperte e, già dalle prossime settimane, annunceremo nuove adesioni di amministratori in Provincia di Roma. In passato alcuni eletti nelle nostre liste in questa Regione hanno scelto nel corso del mandato altre strade, ma la comunità azzurra non ha mollato ed ha ricostruito, mattone su mattone: oggi siamo forti, attrattivi e possiamo guardare al futuro con ottimismo. Maniche rimboccate per essere all'altezza delle sfide che ci attendono". Inutile dire che i pentastellati non hanno apprezzato il cambio di casacca. "Roberta Della Casa e Marco Colarossi hanno ufficializzato in seno al Consiglio regionale il proprio passaggio al gruppo di Forza Italia. Una decisione quanto mai curiosa e figlia di un opportunismo politico che poco ha a che fare con quella linea e quei valori del Movimento 5 Stelle che dicono di non condividere più, appena 6 mesi dopo la loro elezione tra le nostre fila", si legge nella nota del partito di Giuseppe Conte.