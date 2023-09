Elly Schlein, la voce sulle Europee: "Annunziata capolista"

02 settembre 2023 a

Le Europee si avvicinano ed Elly Schlein pensa alla squadra. Il risiko parte dal Sud, dove la leader dem punta su Lucia Annunziata. D'altronde non sono passate inosservate le dimissioni della giornalista dalla Rai. Un addio con polemica visto che ha parlato di "incompatibilità" con il governo di destra. E così per Schlein quello di Annunziata sarebbe uno dei profili in grado di catalizzare molte preferenze. Il collegio del Sud, fondamentale per i dem, è abbastanza affollato, ma se il Pd arrivasse al 22-23 per cento - è il calcolo del Corriere della Sera - i posti sarebbero garantiti anche per candidati come Sandro Ruotolo e l’uscente Pina Picierno, che arriverebbe così al terzo mandato.

Poi c'è la circoscrizione "Centro", dove il commissario Ue uscente Paolo Gentiloni si è chiamato fuori. Qui Schlein aveva inizialmente pensato a 5 capolista donne. Ora però avrebbe rivisto i piani. Tradotto: al Centro la capolista dovrebbe essere comunque una donna: Marta Bonafoni, fedelissima di Schlein e coordinatrice della segretaria. E sempre qui correrà Laura Boldrini. Per la componente maschile ecco che riappare Nicola Zingaretti. Ma in campo non manca un altro big, Dario Nardella. Poi non mancherà un posto di rilievo per Camilla Laureti, subentrata al defunto David Sassoli.

Infine c'è il toto-nomi per il Nord. In zona ovest scalda i motori Giorgio Gori, da Bergamo; mentre da Milano c’è molto più di un sussurro sulla candidatura dell’assessore Pierfrancesco Maran. La capolista potrebbe però essere la piemontese Chiara Gribaudo, vicesegretaria dem molto legata a Schlein. E ancora, potrebbe correre nuovamente Irene Tinagli, così come il ligure Brando Benifei. Per la zona est è un punto interrogativo Stefano Bonaccini. Che il governatore emiliano-romagnolo decida di cedere al terzo mandato? Chissà...