Lucia Annunziata, addio Rai? Voci sul patto con Elly Schlein

Dopo aver lasciato la Rai, non passa interessato l'attivismo sospetto di Lucia Annunziata. La giornalista sarebbe stata avvistata più volte alla Festa dell'Unità di Roma. Il motivo? Per Dagospia si tratta solo di business. "Nelle stanze piene di spifferi del Nazareno si sussurra che l’ex presidente della Rai in coppia con Zingaretti - si legge - possa essere il duplex di Elly Schlein (Bonafoni permettendo) alle Europee 2024 nel collegio dell’Italia centrale".

Stando al sito di Roberto D'Agostino l'ex giornalista di Viale Mazzini punterebbe a uno scranno all’Europarlamento. Ogni giorno si fionda alla Festa dell'Unità, nella Capitale (non esattamente la città più fresca di Italia). Ieri si è inflitta un dibattito con Zingaretti e la prossima settimana sarà costretta a moderare un incontro con Marina Sereni, Massimiliano Valeriani e Roberto Speranza. Un super impegno che, la Annunziata, si augura possa essere ricompensato.

Alla base del suo addio alla Rai, andava dicendo, la linea dell'esecutivo. "Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai", erano state le sue parole. Parole, però, che ora potrebbero avere un altro significato. Che il suo intento reale fosse dunque quello di scendere in politica? Chissà...