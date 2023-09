Cernobbio, il veleno di Conte sulla Meloni: "Genialata, polveriera"

03 settembre 2023 a

Giuseppe Conte, ospite al Forum Ambrosetti di Cernobbio vomita odio sul governo Meloni. L'ex premier schiva le domande sulle truffe sul Superbonus e sul Reddito di cittadinanza e a testa abbassa attacca il premier. La prima stoccata la lancia verso il ministro del Lavoro: "Ministra Calderone, i dati sull’occupazione di luglio possono essere imputati a questo governo. Il numero di persone in cerca di lavoro cresce di 37mila unità (+1,9%) rispetto al mese precedente.

Sempre a luglio l’occupazione diminuisce di 73mila unità rispetto al mese precedente. Una genialata pensare di accendere micce in una polveriera sociale togliendo il reddito di Cittadinanza. I motivi di preoccupazione per questo governo sono fortissimi". La lagna per l'abolizione dell'Rdc prosegue e Conte non fa passi indietro, anzi soffia sul fuoco della rivolta. Poi attacca direttamente il premier Giorgia Meloni che a Monza ha affermato che il Paese ha bisogno di correre.

E Conte sbraita: "Meloni oggi è andata a Monza per ispirarsi perché dobbiamo correre di più. Ma qual era la misura nella legge di Bilancio che dovrebbe farci correre? Qual è in questo cantiere la misura che dovrebbe farci correre? La situazione si avvia a essere disastrosa e allora diciamo che avevamo una Ferrari, adesso sta diventando bici a pedalata assistita". Insomma, ormai a corto di argomenti, Conte usa il linguaggio dell'odio. Farebbe bene a scusarsi per il buco fuori controllo che ha lasciato nella casse dello Stato con il Superbonus...