Sondaggio Youtrend, vola FdI e disastro Pd: l'estate militante affonda Schlein

Vola sopra il trenta per cento Fratelli d'Italia. Secondo l'ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTG24, infatti, il partito di Giorgia Meloni sale al 31,2 per cento nelle intenzioni di voto (più 1,6 per cento), mentre il Partito democratico di Elly Schlein perde quasi mezzo punto e cala al 19 per cento. Male anche il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte che scende al 15,2 per cento.

La Lega di Matteo Salvini si attesta all'8,3 per cento e Forza Italia al 5,8 per cento. Cresce Azione di Carlo Calenda che incassa mezzo punto e sale al 4,1 per cento, mentre perdono consensi Alleanza Verdi-Sinistra di Bonelli e Fratoianni e Italia Viva di Matteo Renzi, rispettivamente al 3,7 e al 2,5 per cento.

Rispetto al 24 luglio, si legge ancora nella rilevazione, calano i giudizi positivi sul Governo (40 per cento) e la fiducia nei leader del centrodestra (Meloni è ora al 39 per cento, Salvini al 23 e Tajani al 22 per cento).

Rispetto ai recenti casi di stupro, la proposta della castrazione chimica per i colpevoli di violenza sessuale, vede favorevoli circa due italiani su tre (66 per cento). Il dato sale al 79 per cento tra gli elettori di Fratelli d'Italia e all'87 per cento tra gli altri elettori di centrodestra.