Pier Luigi Bersani, perde il controllo: "Si può dire a Vannacci cogl***"

A sinistra il caldo di questa estate rovente fa perdere la testa a qualcuno. È il caso di Pierluigi Bersani che, ospite alla Festa dell'Unità di Ravenna, l'ha sparata davvero grossa lasciandosi andare a un linguaggio pieno di insulti: "Se leggi alcuni passaggi del libro di Vannacci pensi: sciogliamo l'esercito, sciogliamo le Istituzioni e facciamo un grandissimo bar: il bar Italia. Però mi resta una domanda: se in questo bar è possibile dare dell'invertito a un omosessuale, dove puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo ‘ok la Shoah, ma non esageriamo’. E’ possibile dare del coglione a un generale?", ha affermato l'ex segretario del Pd parlando del libro "Il mondo al contrario".

E poi ancora, rivolto al parà destituito dal ministero della Difesa: "Non venirmi a raccontare, a contrabbandare per critica al politicamente corretto quello che è un arretramento della civiltà, delle conquiste per cui la gente si è fatta un mazzo più dite nell’esercito.

Perché se c’è da fare il politicamente scorretto sono capace anche io", ha concluso Bersani. Parole forti che come prevedibile hanno scatenato polemiche pesantissime. Del resto ormai il linguaggio dell'odio ha trovato casa a sinistra da parecchio tempo...