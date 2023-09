Lorenzo Guerini, la frase velenosa dalla platea: gelo alla Festa Pd

04 settembre 2023 a

Sul palco della Festa dell'Unità a Ravenna, ieri 3 settembre, al dibattito dal titolo "Le politiche per il Mediterraneo", partecipa Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa del Pd e presidente del Copasir, non esattamente un fedelissimo di Elly Schlein.

All'incontro, al quale partecipa anche Laura Boldrini, si parla di immigrazione. E Guerini avverte la segretaria: "Non dobbiamo commettere lo stesso errore che ha fatto la destra: ovvero va bene porre il tema dei nulli risultati di questo governo sull’immigrazione ma dobbiamo anche spiegare come intendiamo governare un fenomeno con il quale ci confronteremo per i prossimi trenta anni. Questo non può diventare un tema di campagna elettorale in chiave polemica", dice l'ex ministro secondo quanto riporta il Fatto quotidiano.

E mentre lui parla il pubblico lo ascolta. "Non lo contesta, ma non va oltre qualche applauso più educato che caloroso", scrive il giornale diretto da Marco Travaglio. "Mentre tributa applausi entusiasti a chi rivendica la scelta di non rifinanziare la Guardia costiera libica o a guardare con spirito critico la guerra, come Walter Massa, presidente dell’Arci". Ma ad un certo punto quando Guerini intavola un ragionamento sui colpi di Stato in Africa, dal pubblico qualcuno sbotta: "Golpe in parte foraggiati dall’Occidente". Ma Guerini ribatte e gli ricorda che nell'area è ben presente il gruppo di mercenari della Wagner.