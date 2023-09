In Onda, Provenzano umilia Renzi: "Cosa gli auguro"

05 settembre 2023 a

"Renzi non è più un problema nostro". Esordisce così Giuseppe Provenzano alla domanda sulle manovre di settembre e l'intenzione del leader di Italia Viva di preparasi per le Europee. Ospite di In Onda nella puntata di lunedì 4 settembre, l'ex ministro esclude che Renzi dreni voti dalla parte moderata del Pd. "Credo abbia fatto un'altra scelta e che oggi l'ha chiarita, il che è un bene perché almeno non si occupa del Partito democratico. Poi da tempo l'ex premier è molto nervoso, gli auguro di ritrovare la serenità".

Ma secondo il deputato dem il leader di Italia Viva ha anche un altro scopo. E su questo si dice d'accordo con il condirettore di Libero: "Non mi ricapiterà più, posso dirlo? Sono d'accordo con Pietro Senaldi". Un'uscita che strappa una risata a Senaldi e spiazza il conduttore Luca Telese che subito si lascia andare a un "nooo".

Insomma, anche per Provenzano "Renzi sta provando a rompere il fronte delle opposizioni che si era unito sul salario minimo. Dobbiamo evitare questa trappola". Da qui la stoccata conclusiva del condirettore di Libero: "Strano che Matteo Renzi metta d'accordo tutti". Risate in studio.