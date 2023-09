In Onda, Franco Bechis su Ustica: "Amato? O sa o non sa"

02 settembre 2023 a

a

a

"Uno che è stato due volte premier e all'epoca sottosegretario o sa o non sa": Franco Bechis lo ha detto a In Onda su La7, parlando di Giuliano Amato, che in un'intervista a Repubblica ha lanciato pesanti accuse contro la Francia in merito alla strage di Ustica del 1980. Il direttore di Open, in studio con Marianna Aprile e Luca Telese, ha posto l'accento anche sul fatto che l'ex presidente del Consiglio è stato smentito su un punto: "Il particolare che cita di Craxi è stato smentito oggi dal figlio". Il riferimento è al fatto che Craxi avrebbe avvertito Gheddafi di un attentato per farlo fuori.

"Tutto quello che sa": Ustica, Renzi e l'appello ad Amato

"Sappiamo che è pieno di misteri - ha continuato Bechis - ma qualcuno la verità la sa, il problema è che ci sono mille indizi, ma nessuna prova. Qualcuno quella notte sapeva le cose e alcuni di quelli non hanno ancora mai parlato oppure finora hanno sempre mentito". A quel punto è intervenuta Marianna Aprile, che a un altro ospite del talk, Carlo Cottarelli, ha chiesto: "Perché proprio ora Amato decide di creare scompiglio? Se lo è chiesto?". E l'economista ha risposto: "Non lo so ma ha fatto benissimo a tirar fuori questa questione. Ora sarebbe utile se il governo facesse una mossa verso quello francese per cercare di avere una risposta che non è stata data o che è stata data in modo insoddisfacente".