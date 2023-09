In Onda, Marianna Aprile interrompe Iacometti: "Questa non riesco a tenermela"

01 settembre 2023 a

a

a

"Il privato fa quasi sempre bene il proprio lavoro, il pubblico quasi sempre male. Questa è una posizione di principio basata sull'esperienza storica, internazionale e italiana": Sandro Iacometti lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. Al centro del dibattito la sanità. Le parole del giornalista di Libero, però, non sono piaciute affatto alla conduttrice, che quindi lo ha interrotto: "Perdonami, questa non riesco a tenermela: il pubblico è quello dei medici che ci hanno salvato la vita durante il Covid, non era il privato quello. Medici e infermieri che hanno lavorato 24 ore al giorno per ovviare anche alle mancanze di organico e dispositivi". "Ma pensate che i privati non abbiano lavorato durante il Covid?", ha controbattuto allora Iacometti.

Qui il botta e risposta tra Marianna Aprile e Sandro Iacometti a In Onda

"Aveva una sola scelta": Fornero gela lo studio in diretta, cosa le scappa di bocca

Il tema della sanità, intanto, divide anche la politica. Nei giorni scorsi, facendo riferimento alla prossima manovra, Elly Schlein, in un intervento a margine di una visita a Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, aveva detto: "Per noi è fondamentale mettere le risorse dove hanno dimenticato volutamente di metterle nella scorsa manovra, in primis nella sanità pubblica. Non mettere le risorse sulla sanità pubblica vuol dire già tagliare i servizi alle cittadine e i cittadini. Stiamo già vedendo le liste di attesa che si allungano".