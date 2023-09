In Onda, Cottarelli rivela: "Tajani? Sono dispiaciuto. Berlusconi mi voleva ministro"

03 settembre 2023 a

Scintille tra Antonio Tajani e Carlo Cottarelli. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha criticato la spending review di Cottarelli affermando che per trovare i soldi si può anche lavorare su uno strumento del genere, ma non "come quello usato da Cottarelli". Insomma Tajani ha messo in discussione il piano di tagli alla spesa pubblica che era stato realizzato proprio da Cottarelli qualche anno fa. La risposta però non si fa attendere e arriva a In Onda, il talk show condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7.

Cottarelli, ospite in collegamento, commenta così le parole di Tajani e svela un retroscena finora indeito su Silvio Berlusconi e sulle elezioni del 2018: "Sono rimasto dispiaciuto da quello che ha detto Tajani e anche sorpreso. In passato Berlusconi aveva anche esplicitamente lodato il mio lavoro e mi aveva detto nel 2018 che se avesse vinto mi avrebbe fatto ministro per la spending review". Cottarelli dunque sarebbe stato contattato da Silvio Berlusconi per un posto di governo. Poi le cose andarono diversamente, ma lo stesso Cottarelli non ha dimenticato quell'episodio e ora in tv ha deciso di rivelarlo per rispondere alle parole di Tajani. Un duello a distanza che per il momento pare chiuso.