In Onda, Marianna Aprile contro Iacometti: "Non costringermi"

"Al momento si parla di due cose, la lotta all'evasione a la spending review, entrambe le cose sembrano un po'...": Marianna Aprile stava iniziando a fare questa domanda a Sandro Iacometti a In Onda su La7, quando il giornalista di Libero l'ha interrotta per dire: "La lotta all'evasione ha sempre fallito". La sua dichiarazione, però, ha fatto saltare dalla sedia la conduttrice, che ha subito controbattuto: "Non costringermi a dire che Renzi ha fatto anche cose buone con la fatturazione elettronica...". Ma Iacometti ha insistito: "La lotta all'evasione nessuno è riuscito a farla in maniera efficace, uguale la spending review".

Qui il dibattito tra Marianna Aprile e Sandro Iacometti

Al centro del dibattito la prossima legge di Bilancio, a cui il governo sta già lavorando. L'obiettivo è quello di realizzare una manovra senza sprechi: i ministeri dovranno comunicare entro il 10 settembre in che modo intendono tagliare i rispettivi bilanci. L’obiettivo minimo sono i 300 milioni già indicati nel Def che salgono a 1,5 miliardi nel prossimo triennio. A tal proposito la premier Giorgia Meloni avrebbe invitato tutti i colleghi di governo a fare di più: una revisione accurata di tutti i capitoli di spesa. Una delle voci che al ministero dell’Economia si ha intenzione di eliminare è quella dei bonus edilizi: si tratta di una voce che da sola vale circa 120 miliardi di euro.