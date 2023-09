Pd, prove di "regime" a Roma: multe per le frasi sessiste

Andrea Valle 08 settembre 2023 a

a

a

Uno spettro si aggira per il Comune di Roma: quello dell’anonimo fustigatore pronto a bacchettare, anzi a sanzionare ogni consigliere, ma anche usciere, segretario, autista e assistente che si azzardi a pronunciare un termine poco rispettoso del genere, non in linea con il politicamente corretto che piace tanto ai progressisti. La questione non è da poco conto e il gruppo della Sinistra, che fa parte della maggioranza in Aula Giulio Cesare, ci ha fatto una tale battaglia che alla fine è riuscita a fare approvare la mozione facendo leva anche sui recenti fattacci di cronaca che hanno visto donne vittime di ex violenti e criminali. Ma un conto sono i drammi quotidiani, su cui tutti devono interrogarsi, altro è il politicamente corretto che si vorrebbe imporre con multe, reprimende pubbliche e crociate anti-maschio.



CORSI PER IL PERSONALE

Eppure il testo è passato in Assemblea capitolina, con grande gioia di Michela Cicculli, presidente della Commissione pari opportunità al Comune di Roma e grande sostenitrice anche del benessere sessuale, e del collega Alessandro Luparelli. Soddisfatti per il documento che dovrebbe servire a prevenire di «comportamenti sessisti e violenti», attraverso «l’adozione di una policy antimolestie, il sostegno allo sviluppo, attraverso programmi educativi, della cultura dell’uguaglianza». I due amici di Fratoianni ringraziano il sindaco Roberto Gualtieri che ha sostenuto questa iniziativa, insieme alle consigliere e ai consiglieri che hanno firmato insieme a noi la mozione o che l’hanno appoggiata. Ma esattamente cosa prevede questa mozione? Lo spiegano gli stessi Cicculli e Luparelli del gruppo capitolino Sinistra Civica Ecologista. «L’atto che abbiamo votato impegna l’amministrazione a procedere con ancor più forza e determinazione per prevenire la violenza di genere, in tutti i suoi aspetti. Nello specifico la mozione prevede di garantire, all’interno di Roma Capitale, ambienti di lavoro sicuri che rilevano, decostruendoli, i comportamenti sessisti e violenti, di dotarsi di un codice contro molestie e discorsi sessisti, di assicurare la parità nella vita pubblica. La mozione attribuisce particolare importanza anche ai percorsi di educazione e formazione.