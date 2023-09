Open Arms, Pd contro Meloni: "Il governo non vuole salvare chi sta per morire"

09 settembre 2023 a

Il Pd ormai è diventato un grande alleato della Open Arms che come è noto è ferma al porto di Marina di Carrara dopo il blocco per 20 giorni per aver violato le regole varate sui salvataggi in mare da parte del governo. A questo punto, poco prima della ripartenza della nave che dovrebbe salpare nei prossimi giorni, i dem hanno deciso di rendere omaggio all'equipaggio con l'ennesima visita a bordo.

E nella spedizione dem di oggi c'era anche il segretario del Pd toscano, il deputato Emiliano Fossi. Presenti anche l’assessora regionale Alessandra Nardini, la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, la vicesindaca Roberta Crudeli, il presidente della provincia Gianni Lorenzetti e Federico Dazzi, del Pd Carrara. "Noi stiamo dalla parte dell’umanità e dell’accoglienza - ha detto Fossi -. Alla Open Arms era stato dato l’ok per salvare 26 persone, lungo il tragitto ne hanno salvate altre 170 da morte certa.

Il Governo ha deciso che non andava bene e ha bloccato la nave per 20 giorni. Per la destra non va bene soccorrere chi sta per morire in mare, dopo mesi, a volte anni, di viaggio, di violenze, di fame. Stamani siamo stati sulla Open Arms, per ascoltare tante storie, per capire come funzionano i salvataggi, per portare all’equipaggio solidarietà e vicinanza". Parole pesantissime che di certo faranno discutere. Questo governo non ha mai detto che "non va bene soccorrere chi sta per morire in mare". La sinistra gioca sporco.