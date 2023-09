Crosetto suona la sveglia all'Europa: "Mi ricorda la vecchia nobiltà"

10 settembre 2023 a

a

a

Guido Crosetto quando si parla di Ue non si risparmia. "L'Europa - esordisce ospite di Monica Maggioni a In Mezz'ora su Rai 3 - mi fa l'impressione di quella vecchia nobilita che pensava che nulla sarebbe cambiato e di poter vivere nei propri palazzi senza fare nulla, ma non si accorgeva che il mondo stava cambiando". Ed ecco che "dopo pochi anni si è ritrovata la borghesia che ha comprato quei palazzi".

Secondo il ministro della Difesa l'economia europea "subisce una brusca frenata per scelte che non condivido e che l'Europa ha fatto negli ultimi anni pensando che si potesse avere economia florida senza fare nulla di sporco: senza chimica, senza siderurgia, senza acciaio. Quelle sono parti fondamentali dell'economia per la crescita del pil. Una riflessione più ampia va fatta che non riguarda solo l'Italia ma la possibilità dell'Europa di produrre: bisogna far muovere il sistema produttivo per creare ricchezza".

Poi, sempre nella puntata di domenica 10 settembre, precisa che i rapporti con il commissario Paolo Gentiloni sono buoni. E questo nonostante il dem sia finito nel mirino del centrodestra con l'accusa di non fare gli interessi degli italiani. "Lo saluto come ho fatto quando l'ho sentito l'ultima volta due giorni fa per telefono - rassicura -, 'ciao Paolo come stai?'. Con la stessa gentilezza e cortesia con cui l'ho trattato negli ultimi 20 anni. Non solo perché io non ho avuto personalmente discussioni, perché saluto anche quelli con cui ho avuto discussioni".