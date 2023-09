Caivano, il ministro Valditara: "Il 18 ottobre sarò di nuovo lì. Pronti per misure concrete"

11 settembre 2023 a

"Il 18 ottobre sarò nuovamente a Caivano portando alcune misure concrete che stiamo già iniziando ad adottare. Proseguiremo con sempre più determinazione per dare ai giovani un futuro di crescita personale, di maggiori opportunità lavorative e di libertà da ogni condizionamento delinquenziale. Lo Stato non si piega a minacce di alcun tipo". Il ministro all'Istruzione e al Merito, Giuseppe Valditara sottolinea il ruolo fondamentale della scuola in zone, come quella di Caivano, in cui lo Stato, soprattutto dopo il decreto del governo, sta cercando di riprendere il controllo di alcuni territori da troppo tempo abbandonati al loro destino.

Ed è proprio nel contesto di Caivano che è maturato lo stupro da parte di un branco di ragazzi su due bambine di 10 e 12 anni. E il ministro Valditara ha sottolineato l’importanza di garantire ai giovani un futuro luminoso, lontano dalle ombre della criminalità e dalle minacce che possono ostacolare il loro progresso. Il messaggio del ministro di fatto offre una speranza a chi per troppo tempo non ne ha avuta una. Infine Valditara e il suo staff stanno già mettendo in atto alcune misure per dare una risposta tempestiva all'emergenza del territorio campano.