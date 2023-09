Foti, la risposta a Francia e Germania: "Ue batta un colpo o faremo da soli"

13 settembre 2023 a

Dopo la stretta sui migranti varata da Francia e Germania che di fatto costringe l'Italia, ancora una volta, a fare i conti con l'emergenza immigrazione in solitaria e senza il sostegno dei due tra i principali Paese dell'Unione Europea, scoppia il caso politico.

La sensazione è che l'Europa usi la leva dell'immigrazione per mettere nel mirino proprio il nostro Paese. Una sorta di ricatto in piena regola. E in questa direzione vanno lette le scintille tra il Commissario Gentiloni e l'esecutivo negli ultimi giorni sul fronte dei conti pubblici ma anche sul fronte caldo della trattativa tra Ita e Lufthansa. E così da Fratelli d'Italia adesso arriva una dura presa di posizione.

Le parole del capogruppo Tommaso Foti sono piuttosto chiare e suonano la sveglia per Bruxelles che, come al solito, resta a guardare gli sbarchi incessanti sulle nostre coste senza muovere un dito: "Penso sia una situazione molto grave che deve avere una risposta in ambito europeo perché l’atteggiamento di Francia e Germania complica le cose. Non è che l’Italia possa diventare il punto di primo approdo e di unica ospitalità di una immigrazione che oggi è epocale. O l’Europa batte un colpo o diversamente lo dovrà battere autonomamente l’Italia. La posizione del governo italiano non può essere che di fermezza e di durissima fermezza".