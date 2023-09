Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio: "Roba misogina", sinistra annientata

17 settembre 2023 a

"Questa roba qui è veramente misogina": Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, lo ha detto a proposito di un commento che qualcuno avrebbe fatto sul suo conto. "Leggevo l'altro giorno, su un sito, l'avvertimento 'Meloni, attenzione alla tenuta psicofisica'", ha spiegato la premier, secondo cui questa sarebbe una sorta di offesa, "come a dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa".

"Dire che siccome sei una donna non ce la farai con la testa mi ricorda quando all'inizio della storia repubblicana in Parlamento si discuteva del fatto che le donne non potessero fare il magistrato perché una volta al mese avevano il ciclo e diventavano isteriche - ha continuato la presidente del Consiglio -. Ecco, la sinistra italiana evidentemente è rimasta lì. Ma quello che so io, e tutte le donne di questa nazione, è che per le difficoltà che tutte le donne affrontano hanno una tenuta di testa che spesso altri non hanno".

A quel punto il giornalista le ha chiesto: "Non è che farà un decreto legge sull'abolizione del ciclo?". "Eh, guardi, se si potesse...", ha risposto ridendo Meloni. Che poi ha continuato: "“Mi accusano di essere nervosa? Dicono anche di peggio. Nei corridoi si vocifera di crisi di panico, del fatto che prenderei psicofarmaci. Si figuri... Mai avuto crisi di panico in vita mia e mi diverte pure vedere la sinistra che si crogiola in questa sua convinzione che magari, stando lì ad attaccare tutte le persone che mi vogliono bene, uscirò fuori di testa. Perché si vede che non mi conoscono bene”.

Parlando della sua vita a Palazzo Chigi, la premier ha raccontato: “È una vita molto particolare, ammesso che si possa definire così. Non rimane niente fuori da quello che deve essere fatto. Quasi tutto quello che accade nel mondo in qualche maniera ti riguarda. È un'emergenza continua, chiudi da una parte, risolvi un problema, se ne aprono altri dieci. Non è un lavoro facile, richiede molta tenuta di testa, molta concentrazione. Come faccio? Giorno per giorno, come direbbe Rambo".