Meloni, la stampa tedesca infanga il governo: ecco cosa c'è dietro

La stampa tedesca vomita odio sul governo Meloni. Mentre Berlino ci volta le spalle sul fronte migranti, i quotidiani e i settimanali crucchi mettono nel mirino l'Italia. Su Der Spiegel infanga il premier così: "Secondo i suoi stessi standard, la leader del partito di destra Fratelli d’Italia sui migranti ha fallito drammaticamente - si legge sul settimanale tedesco -. Gli slogan populisti l’hanno aiutata nella campagna elettorale. Non sono adatti come ricetta per il lavoro governativo quotidiano. Il blocco navale da lei promesso non è in vista. Di conseguenza, ora è difficile per Meloni conciliare la sua vecchia retorica con la realtà che vive come prima ministra".

Sulla stessa linea di Der Spiegel anche il quotidiano economico Handelsblatt, secondo cui Meloni è 'sotto pressione' per la questione immigrazione. "Dopo l’euforia del successo elettorale, trovarsi faccia a faccia con la realtà del governo è un’esperienza spiacevole per molti politici.

Il dispiacere della primo ministro italiana Giorgia Meloni è scritto sul suo volto in questi giorni", scrive Handelsblatt, aggiungendo che la prospettiva di un 'blocco navale' avanzata in campagna elettorale è stato uno slogan semplice che ora si sta ritorcendole contro". E a chiudere il cerchio c'è Die Welt che mette nel mirino l'ipotesi del "blocco navale" come elemento di disturbo nell'equilibro dell'Unione Europea. La campagna per le Europee a quanto pare è iniziata anche in Germania.