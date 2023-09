Elly Schlein scaricata da Repubblica: ecco come viene "nascosta"

19 settembre 2023 a

Anche Repubblica mette da parte Elly Schlein. Il quotidiano progressista nasconde la lettera del segretario dem sull'immigrazione. Come spiega il condirettore di Libero, Pietro Senaldi, a quanto pare nessuno crede più nella sua leadership. E intervenendo a Stasera Italia, il talk show di Rete 4, condotto da Nicola Porro, sempre Senaldi svela un retroscena sul Nazareno: "A quanto pare a sinistra in tanti coltivano il sogno che la Schlein si schianti alle Europee del 2024". Una voce che si fa sempre più insistente tra i leader rossi che vogliono dare la spallata definitiva alla segretaria. Il segnale che arriva da Repubblica è uno di quelli che devono far riflettere la leader del Pd. I dem si trovano inchiodati al 19 per cento e l'ultimo sondaggio Swg per Tg La7 mostra la grande frenata del Pd. Tutti elementi questi che portano ad una sola conclusione: la Schlein si avvicina al capolinea. E il voto del prossimo anno potrebbe essere il punto finale della sua esperienza al Nazareno.