Sondaggio Mentana: Meloni in fuga, Schlein bloccata e c'è un crollo verticale

18 settembre 2023

Giorgia Meloni prosegue la sua corsa nei sondaggi. Nell'ultima rilevazione di Swg per Tg La7, il partito del premier, Fratelli d'Italia sale al 28,8 per cento facendo registrare un +0,3 per cento negli ultimi sette giorni. Resta impantanato al 19,8 per cento il Pd di Elly Schlein. I dem ora devono guardarsi le spalle dal Movimento Cinque Stelle che adesso è al 17,2 per cento facendo però registrare una flessione dell'0,2 per cento.

Bene la Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,2 per cento e si piazza al 9,8, quasi a un soffio dal 10 per cento. Forza Italia è stabile al 6,3 per cento con una lieve flessione dello 0,1 per cento. Azione di Carlo Calenda perde per strada lo 0,1 per cento e si ferma al 3,7 per cento. Cresce dello 0,1 per cento Alleanza Verdi Sinistra che sale al 3,4 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi guadagna lo 0,2 per cento e sale al 2,8 per cento. Infine crolla +Europa di Emma Bonino che adesso raccoglie solo il 2,4 per cento dei consensi. Insomma il sondaggio del lunedì conferma alcune certezze: il centrodestra è davanti e la Schlein non si schioda dal 19 per cento. Per lei ore contate? I malumori nel partito continuano a crescere.