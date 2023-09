Calenda, insulti su Pontida: Storace lo zittisce così

19 settembre 2023 a

Francesco Storace mette nel mirino Carlo Calenda. Il leader di Azione di fatto ha attaccato a testa bassa chi è andato sul pratone di Pontida. In cerca di consensi, il pariolino Calenda tenta di buttarla in caciara con insulti al popolo leghista e allo stesso Matteo Salvini. Tra le espressioni più forti usate c'è quella che riguarda i militanti sul pratone: "Lì c'è gente che non ha mail lavorato". Poi l'attacco a Salvini: "Va cacciato dal governo del Paese". Insomma Calenda è fuori controllo. Cosa non si fa per avere qualche zerovirgola in più nei sondaggi...