Elsa Fornero, ancora insulti a Salvini: "Si spernacchia da solo!"

Guai criticare la legge Fornero, altrimenti l'ex ministra ti prende di mira. O meglio, si insulta. Accade - ancora una volta - a DiMartedì nella puntata del 19 settembre. Qui su La7 Giovanni Floris mostra le dichiarazioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni contro la riforma delle pensioni voluta dall'economista. Apriti cielo. "Una follia, è molto chiara l'impreparazione. In campagna elettorale la preparazione si fa sempre con slogan perché la gente è colpita dall'assertività di certe dichiarazioni e magari ti vota".

Poi, Elsa Fornero prosegue, "quando arrivi e capisci che non hai le risorse, ti domandi: 'cosa fare?'". Da qui l'affondo contro il leader della Lega: "Io non sono una che spernacchia gli altri, ma il ministro in questione merita ben di più delle pernacchie". E ancora: "La sua impreparazione, il suo essere spudorato nelle cose che ha detto... Si spernacchia da solo".



