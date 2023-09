Capezzone, rassegna scorrettissima: "Migranti, Pd contro il buonsenso"

20 settembre 2023 a

La morte di Gianni Vattimo, quella che purtroppo pare imminente del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. E poi le colpe di Christine Lagarde e degli amministratori del Pd. Sono questi i maggiori temi sui quotidiani in edicola oggi raccontati da Daniele Capezzone nella sua "Occhio al caffè - Rassegna politicamente scorrettissima di oggi".

"Dice Giorgetti: con il rialzo dei tassi ci siamo giocati 15 miliardi, mezza manovra - sottolinea Capezzone, direttore editoriale di Libero -. Poi gli amministratori di sinistra che dicono di non volere i CPR. Questo viene molto valorizzato dai giornali ostili al governo, come Repubblica e Stampa. La misura del governo riguarda però solo i migranti con carattere di pericolosità sociale. L'alternativa è avere tutti i migranti in giro per strada. Insomma, chiosa Capezzone, "amministratori Pd contro il buonsenso". sull'immigrazione".