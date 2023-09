Reddito M5S, dai Napoli coi pullman a Roma: scontri con la polizia

20 settembre 2023 a

Attimi di tensione a Roma nel corso della manifestazione non autorizzata per il reddito di cittadinanza. Gli ex percettori del reddito grilllino – circa 600 disoccupati, arrivati con i pullman da Napoli – sono stati convogliati verso piazza Santi Apostoli, dove sono stati circondati dalle forze dell’ordine giunte immediatamente sul posto. Ma, secondo quanto ricostruito dall'inviato di L'Aria che tira - il programma di La7 condotto da David Parenzo -, sarebbe previsto l'arrivo di altri cinque autobus in viaggio dal capoluogo campano.

Andrea Milluzzi, suo malgrado, fa sapere ai telespettatori di aver ricevuto uno sputo in faccia da parte di uno dei manifestanti presente al corteo. Urla, grida e cori da stadio si sentono per le vie della capitale: "Noi vogliamo il posto a tempo indeterminato", "Noi vogliamo lavorare", "La vergogna dell'Italia siete voi".

Clicca qui e guarda il video della manifestazione per il reddito di cittadinanza



Intanto, i carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Milano fanno sapere di aver stroncato un giro illecito proprio sul reddito di cittadinanza. Coinvolti oltre 600 extracomunitari - prevalentemente di origine somala - per una frode complessiva di oltre 2 milioni e 300mila euro. L'ennesima notizia che dimostra ancora una volta quanto la misura voluta dal Movimento Cinque Stelle e da Giuseppe Conte abbia danneggiato il nostro Paese.