Elly Schlein, attacco gratuito a Meloni: "Museo egizio, maniaca del controllo"

21 settembre 2023

Non si fermano le polemiche sul museo egizio di Torino. Come vi abbiamo già raccontato, la Lega con il vicesegretario Crippa ha chiesto la rimozione del direttore Greco che prevede sconti e agevolazioni solo per i visitatori musulmani. Un caso che ha acceso la polemica politica con Fratoianni di sinistra italiana che come al solito ha messo nel mirino i leghisti con frasi piene di insulti definendoli "cavernicoli". Ma adesso questa storia viene usata dalla sinistra per attaccare ancora una volta il premier Giorgia Meloni.

Infatti è stata Elly Schlein a spingersi oltre la staccionata della critica, passando, anche lei, agli insulti. E basta leggere le sue parole per capire quanto sia ormai acceso il fuoco dell'odio contro Giorgia Meloni dalle parti del Nazareno: "Greco dirige il Museo Egizio con grande professionalità e competenza, portando risultati concreti. Da settimane è sotto l’attacco delle destre per un’unica ragione: non essere, secondo loro, allineato alle posizioni del governo.

È un fatto grave nel merito e nella sostanza, e tradisce la mania di controllo che ha Giorgia Meloni. Lo abbiamo visto con l’occupazione della Rai, con Inps e Inail, con il Centro Sperimentale di cinematografia. È una concezione proprietaria delle istituzioni e della cultura che noi non possiamo accettare". Ormai anche la segretaria dem si dedica alla cura della pianta del livore.