Marta Fascina, "lutto non ancora elaborato": perché non lascia Arcore

Ancora chiusa nel lutto Marta Fascina, dopo la morte di Silvio Berlusconi. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la deputata di Forza Italia non sarà presente alla tre giorni organizzata dagli azzurri la settimana prossima a Paestum. L'evento, tra l'altro, comincerà con un Berlusconi day il 29 settembre, data del primo compleanno senza il Cavaliere. La Fascina avrebbe preso la sua decisione e i margini di ripensamento "sono pochissimi" secondo il Corsera.

Due settimane fa, invece, la deputata aveva scelto di non andare a Gaeta alla kermesse dei giovani azzurri. Anche se in quel caso aveva mandato un breve messaggio, poi letto dal presidente degli juniores Stefano Benigni. Unica eccezione il trofeo Berlusconi, che si è giocato nello stadio del Monza. Per il momento, comunque, pare che la Fascina non abbia nessuna intenzione di andarsene da Villa San Martino. E, tra l'altro, nessuno dei figli di Berlusconi le avrebbe chiesto di farlo. Gli amici che vanno a trovarla ad Arcore avrebbero parlato di un "lutto non ancora elaborato".

Si dice, inoltre, che la deputata legga tutti i giorni i giornali. Anche se non guarderebbe la tv, cosa che invece faceva spesso con Silvio Berlusconi. Sullo sfondo c'è Forza Italia, con cui però i legami resistono. I rapporti con Antonio Tajani, per esempio, sarebbero buoni. E continuerebbero a essere frequenti anche i contatti con i suoi amici all'interno del partito.