Napolitano, Fdi: "Stop a tutti gli eventi". Schiaffo a Giannini e Stampa

Lo schiaffo di Fratelli d'Italia a Massimo Giannini e alla Stampa. "Massimo cordoglio per la scomparsa dell'emerito presidente della Repubblica", comunica Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI in relazione alla morte di Giorgio Napolitano. "In concomitanza dell'apertura della camera ardente al Senato della Repubblica Fratelli d'Italia ha scelto, domani, di sospendere le iniziative politiche previste in occasione di un anno dalle elezioni", ha spiegato Donzelli parlando con i giornalisti in apertura dell'iniziativa regionale del partito in corso a Firenze. "Rinvieremo tutte le iniziative previste nella giornata di domani di una settimana. Compreso anche l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani a Roma".



Un segnale inequivocabile della vicinanza politica della premier e del suo partito alla vedova del presidente emerito, Clio, e ai suoi figli, e dimostrazione di rispetto politico e istituzionale per un Capo dello Stato con cui i rapporti sono sempre stati all'insegna della massima franchezza.



Nonostante i messaggi arrivati da importanti esponenti di FdI, coma la stessa Meloni che venerdì sera da premier ha espresso il cordoglio del governo, del capogruppo alla Cameda Tommaso Foti e quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, forse il più emotivamente coinvolto per la scomparsa di uno storico avversario politico (lui sul fronte Msi-An, Re Giorgio sul versante comunista poi Pd), la Stampa in edicola ha dedicato addirittura una testata con titolo assai velenoso: "Il gelido addio della premier che lo accusò di essere un traditore".

Nessuno, né da FdI né dal centrodestra, ha venerdì sera mosso una critica in questo senso a Napolitano, sebbene quanto accaduto tra 2010 e 2011 avesse messo a dura prova il rapporto tra il centrodestra dell'epoca e il Quirinale. Ma il "comunicato stringato" di Palazzo Chigi, secondo il quotidiano diretto da Giannini e appartenente al gruppo Gedi, basta a dare questa lettura di freddezza e distanza.