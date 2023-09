Sondaggio, doppio "schiaffo" di Meloni a Schlein: ecco tutte le cifre

23 settembre 2023 a

Giorgia Meloni e il suo FdI continuano a guidare la classifica dei partiti, come registra l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè. Ma non solo. Perché allo stesso tempo dalla rilevazione emerge anche una evidente battuta di arresto per il Pd di Elly Schlein, mentre il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte riesce ad avvicinarsi ai dem di quasi un punto percentuale nel giro di una sola settimana.

Per quanto riguarda la figura della premier, torna a salire la fiducia nei suoi confronti da parte degli elettori: questa settimana ha registrato un +0,2% rispetto a sette giorni fa, toccando quota 47,5% di consensi. In calo, invece, la percentuale di coloro che non hanno fiducia in Meloni, 47,2% (-0,1%).

Tornando all'orientamento di voto degli italiani, dunque, crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle, mentre è in calo il Partito democratico. Stabili Forza Italia e Lega. Il partito della Meloni resta saldamente in testa col 28,4% (+0,2%). A seguire ci sono i dem al 19,4 (-0,4%), tallonati da un M5S in crescita (+0,3%), ora al 16,4%. Subito dopo ci sono Forza Italia al 10,1% e la Lega di Matteo Salvini al 9%. E ancora: Azione di Carlo Calenda al 3,7% (-0,1%), Alleanza Verdi-Sinistra al 3,4% (-0,1%) e +Europa 2,4% (-0,1%). In fondo alla classifica, infine, troviamo Italia viva di Matteo Renzi al 2,3% (+0,1%).