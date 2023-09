Fiorello umilia Elly Schlein: bastano quattro parole

23 settembre 2023 a

"Cosa c'entri tu con la satira politica?": questa la domanda che è stata fatta a Fiorello al Festival della Satira di Forte dei Marmi. Lo showman siciliano, ospite dell'evento, ha risposto: "Intanto sono il primo di tutti. Sono il primo a satireggiare, io con il mio gruppo. Satireggiamo perché ci svegliamo per primi, apriamo i giornali per primi - ha detto riferendosi al suo programma, Viva Rai 2, al via da novembre -. Noi alle quattro siamo già attivi. Bene o male, quello che c'è da dire, quello che c'è da satireggiare, lo facciamo noi".

"Noi dettiamo l'agenda degli altri comici. Ci occupiamo proprio di quello che esce sui giornali", ha continuato il conduttore. Viva Rai 2, in effetti, è uno dei primi programmi a proporre una rassegna stampa, seppur in chiave ironica, al mattino. "Noi cominciamo dal pomeriggio precedente per capire dove si va a parare", ha aggiunto ancora Fiorello. Che poi ha parlato dell'attualità: "Ora dove si va a parare? Meloni in Europa, Renzi in Europa, Letta in Europa".

E infine, come riporta il Tempo, una battuta sulla segretaria dem: "Il Pd di Schlein che non sa ancora che strada prendere. Purtroppo non la capiscono. Qui c'è Barbascura che spiega benissimo - ha detto riferendosi al divulgatore e comico -. Potrebbe spiegare il Pd a Schlein".