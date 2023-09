Giuseppe Conte, Olivia e l'uovo al tegamino: la stoccata di Hoara Borselli

Hoara Borselli 24 settembre 2023 a

a

a

Conte ha dichiarato: «Se la mia compagna Olivia avesse fatto la giornalista, con me a Palazzo Chigi le avrei chiesto di non esporsi, di certo di non condurre una trasmissione televisiva in cui si trovava a ragione delle scelte politiche prese da me come capo di governo... Nonostante i miei familiari non fossero coinvolti in attività pubbliche, la prima cosa che dissi fu 'sappiate che se qualche vantaggio arriva, non sarà per voi, voi sarete sacrificati... Se Olivia fosse stata una giornalista, le avrei chiesto di fare un passo indietro...».

Conte conosce bene la sua compagna Oliva. Sa che è una donna intelligente. Per questo le imporrebbe il silenzio. Lui sa benissimo che se facesse la giornalista politica resterebbe allibita di fronte alla nomina di Conte a Premier. E ridicolizzerebbe questa scelta sui giornali. Scriverebbe: siete matti?

Quello non sa neanche cucinare un uovo al tegamino!