Spot Esselunga, Meloni fa impazzire la sinistra: "Spegni la tv", "Misura del suo fallimento"

Lo spot di Esselunga in cui una bimba sogna di rivedere uniti i genitori dopo una separazione o un divorzio ha suscitato diverse reazioni. Il premier Giorgia Meloni ha preso una posizione chiara a riguardo condividendo lo spot sui suoi canali social definendolo "bello e toccante". Anche il vicepremier, Matteo Salvini, ha sottolineato l'importanza del messaggio lanciato dallo spot della catena di supermercati: "Dare voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli. Trasformare uno spot in uno splendido messaggio di Amore e Famiglia merita solo sorrisi. Come fa certa gente a insultarlo e deriderlo solo perché non narra il modello che vorrebbero loro?".

A sinistra invece è già iniziata la solita baldoria per mettere nel mirino uno spot che semplicemente rivendica i valori di una famiglia unita: "Non si è mai visto che un presidente del consiglio intervenisse su uno spot pubblicitario facendo tweet e post sui social e, di fatto, facendo pubblicità a una società privata. Ma quello della Meloni è la misura del fallimento della sua azione di governo che non solo non affronta ma sta peggiorando i problemi del Paese. Una volta che la Meloni smette di occuparsi di spot pubblicitari può occuparsi del caro vita che sta portando alla povertà sociale tante famiglie compresi figli?", afferma Angelo Bonelli leader di Alleanza Verdi-Sinistra all'Adnkronos.

E ancora: "Nei supermercati ci sono anziani che comprano due fette di prosciutto perché tra pensioni basse e aumento dei beni di prima necessità la situazione è drammatica - incalza Bonelli - Meloni, spegni la Tv e occupati delle famiglie italiane del caro bollette, e visto che ci sei spiega perché hai sanato 8,3 miliardi di euro di extraprofitti alle società energetiche della tassa del governo draghi che sono frutto della triplicazione dei costi delle bollette". Anche Pier Luigi Bersani su X critica in modo aspro lo spot di Esselunga: "Mi sembra davvero sbagliato, in questo e in altri casi, mettere in mezzo la sofferenza dei bambini su temi delicati per scopi commerciali". La sinistra ancora una volta si aggrappa a una polemica sterile con un solo obiettivo: attaccare il governo.